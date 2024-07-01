Вышла вторая серия нового сезона проекта «Дадим слово Героям». В ней выходец из военной семьи, жена бойца Марина рассказывает о деятельности фонда «Защитники Отечества». Она поясняет, что на самом деле важно для наших ребят на фронте, ожидающих гуманитарной помощи, приводя наглядные примеры.

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О себе

Я Солдатенко Марина Геннадьевна. Мне 39 лет. Живу я в Ленинградской области. Последние годы я работаю, живу своей жизнью, помогаю ребятам на фронте и их семьям, которые остались здесь, а также оказываю поддержку вернувшимся бойцам и родственникам погибших.

Семейное дело

Начну с того, что мой дедушка был военным. Он прошёл операцию «Искра», участвовал в снятии блокады Ленинграда. Подо Мгой он получил ранение: ему осколком оторвало руку. После демобилизации вернулся домой. Папа по примеру своего отца стал военным. Они с мамой служили в ФСБ. Отец получил звание офицера. Также у меня два старших брата, которые прошли службу: старший, как и родители, — в ФСБ, а средний — в госнаркоконтроле и военной разведке. По семейной традиции я тоже в своё время решила пойти на службу. Там прошли пять лет. Как говорится, бывших военных не бывает. Это врожденное, наверное. Я жила в семье военных, для меня это — родное. И когда началась специальная военная операция, от организаторов координационного штаба «Мы вместе» почему-то сразу поступили предложения: «Марин, займёшься?». Так мы стали помогать ребятам и их семьям. Многие из них стали выходить на меня. Им требовались советы, помощь с документами, а также поддержка семей. В какой-то момент мой муж принял решение пойти на фронт. При том гуманитарные грузы мы отправляли до его отправки в зону СВО, поэтому это не стало отправной точкой.

Муж на СВО

В принципе, я была к этому готова. Перед нами стоял выбор: либо я, либо он. Но так как супруг решение принял первым, пошёл он. Восприняла легко. Я его поддерживала, не устраивала истерик, не плакала. Мы сели, поговорили о том, что это правильное решение. Действительно, это нужно, но не только нам, это нужно стране.

О деятельности фонда

Фонд «Защитники Отечества» оказывает поддержку демобилизованным участникам СВО и семьям погибших. Мы помогаем вернувшимся с фронта ребятам снова войти в мирное русло, понять, что они уже не на поле боя и нужны обществу. Помогаем семьям погибших жить дальше: пройти какие-то бюрократические барьеры, найти себя после потери близких. Некоторые из них не знают, как жить дальше. Они потеряли основного человека, стоявшего во главе семьи. Многие жены говорят: «А что я делать буду?». Начинают пить и терять свой облик, но у большинства есть дети. Детям тоже помогаем, оказываем психологическую поддержку, потому что всё это происходит на их глазах. В семье остаётся только мама, которой тяжело.

Есть родители наших бойцов, которым приходится хоронить своих детей. Но иногда так бывает. И они тоже сталкиваются с тем, что не знают, как жить дальше. Мы предлагаем им варианты, куда они могут направить свою любовь и заботу. Открываем перед ними возможности по помощи фронту и другим людям, которые оказались в тяжелой ситуации. У нас есть мамы погибших бойцов, которые плетут сети. Они говорят: «Эти сети пойдут тем ребятам, которые были рядом с моим ребёнком». Хотя родственники погибших могут быть с ними даже не знакомы. Однако это не мешает помогать. Не исключено, что у кого-то их нынешних бойцов нет матери, тогда эта мама поможет.

«Конфетка, это, конечно, приятно, но термоодеяло спасёт жизнь»

Мы имеем несколько пунктов сборов. У нас соцсети, сарафанное радио. Мы организовываем какие-то встречи, где рассказываем, что необходимо ребятам. Проводим занятия по тактической медицине. Делимся опытом, как защититься на гражданке и в боевых действиях. Так у людей возникает понимание — кто мы, чем занимаемся и что необходимо для отправки на фронт. Например, конфетки и печеньки отсылать нежелательно. Сэкономленные средства лучше потратить на медицинские средства. Килограмм конфет в среднем стоит около 200 рублей. На эти деньги можно приобрести термоодеяло, которое обойдётся примерно в 150. Делая выбор между покупками, одеяло — важнее, так как согреет бойца. Конфетка, это, конечно, приятно, но термоодеяло, возможно, спасёт чью-то жизнь. Такие нюансы мы также доносим до людей. Лучше исключить из покупок на фронт форму, масло и гречу, а на сэкономленные средства приобрести тепловизор, допустим, или рацию. Ну не купи ты пачку сигарет или что-то лишнее себе, а добавь эти 100 рублей на что-то более нужное для ребят. Потому что из этих 100 рублей складываются огромные суммы.

И ребята помогают. У меня есть отдельные батальоны бойцов, которые сами скидываются, говоря: «Марин, нам просто помощь нужна на закупки. Мы готовы сами скинуться и приобрести. Но мы не знаем, что». Я, конечно, девочка, но у них периодически проскакивает такая фраза: «Ты сама знаешь, что нам подойдёт».

Доставка помощи лично

Меня часто спрашивают: «Зачем ты сама туда это возишь?». Важно не то ощущение, когда ты привёз и слышишь благодарности в ответ. Важно чувствовать себя нужным. Даже не себя, а ту помощь, которую ты оказываешь. Когда, допустим, говорят: «Ой, спасибо, Марина Геннадьевна!». Нет, не Марина Геннадьевна, это люди, обычные люди. А я могу только это аккумулировать и привести. Для меня важно видеть лица ребят. Дедушка вот недавно передавал буханку. И просил: «Можно мне хотя бы фото ребят на фоне буханки, что это я действительно передал». И мы привезём ребятам не от себя, от дедушки. От дедушки, который передал эту буханку, который всю жизнь ездил на ней. Он был единственным владельцем у этой машины. Важно понимать, что то, что ты делаешь, оно нужно, важно и спасёт им жизни.

Бывает ли страшно во время транспортировки помощи?

Конечно, страшно. Страшно, когда ты приезжаешь, останавливаешься недалеко от позиций и слышишь гаубичную. При этом понимаешь, что это не учебные стрельбы. Когда приезжаешь, допустим, в какую-то лесополосу, а машину спрятать негде. И осознаешь, что если, не дай Бог, что-то случится, то ты не сможешь никому ничего сообщить. Геолокация выключена. Телефон на специальном режиме, не дозвониться. Страшно всегда.

Кто является настоящим героем?

Я себя героем не считаю абсолютно. Почему я герой? Я — обычный человек, который просто откликается элементарные просьбы людей о помощи. Когда ребята обращаются: «Марин, помоги вот с этим». Да не вопрос, конечно, помогу. Мне ребята, когда им помогаешь, говорят: «Блин, Марин, спасибо большое!». Но мне то за что? Благодарить нужно тех, кто сейчас на фронте. Которые не спрятались, не отсиделись дома, не уехали куда-то, а встали и пошли. Был бы мой папа жив, он бы сказал: «Так, Андрей, Леша, Марина, встали и пошли». Мы бы также встали и пошли. За свою страну, за своих детей, за свою семью. Поэтому герои — мальчишки, которые там, на фронте находятся. Герои — это семьи, которые остались здесь и ждут их. Герои — семьи погибших, которые продолжают жить и помогают тем, кто вернулся, тем, кто остался на поле боя, и волонтёрам. Они плетут сети, делают окопные свечи. Они приходят в фонд и спрашивают: «А чем мы можем помочь? Как мы можем себя реализовать?». Мы предоставляем им какое-то обучение, трудоустройство, где они могут реализовать всю свою энергию, которую не успели отдать любимому человеку.