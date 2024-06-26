Уголовное дело против Ассанжа прекращено: журналиста выпустили на свободу

Всего основатель WikiLeaks провел в тюрьме Великобритании пять лет, а до этого жил в посольстве Эквадора в Лондоне.

Уголовное дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прекращено. После совершенной сделки, связанной с признанием вины о шпионаже, журналиста выпустили на свободу.

Как сообщают СМИ, долгожданный вердикт суда Ассанж выслушал на острове Сайпан, являющемся территорией США. После освобождения журналиста провожали аплодисментами.

Известно, что с острова Сайпан Ассанж отправился в Австралию к совей семье.

В общей сложности преследование основателя WikiLeaks велось с 2012 года.