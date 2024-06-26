В США букмекеры принимают ставки на то, упадет ли Байден в ходе дебатов

Также ставку можно сделать и на другие казусы, без которых появление президента США на публике в последнее время не обходится.
Букмекеры в США начали прием ставок на различные ситуации, которые могут произойти во время дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена.
Например, американцы могут заключить пари, что произойдет с Байденом в ходе встречи. Ставку можно сделать на падение президента или на то, что он уснет на дебатах, пишут иностранные СМИ.
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12.05.2024 308