В США букмекеры принимают ставки на то, упадет ли Байден в ходе дебатов

Также ставку можно сделать и на другие казусы, без которых появление президента США на публике в последнее время не обходится.

Букмекеры в США начали прием ставок на различные ситуации, которые могут произойти во время дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена.

Например, американцы могут заключить пари, что произойдет с Байденом в ходе встречи. Ставку можно сделать на падение президента или на то, что он уснет на дебатах, пишут иностранные СМИ.