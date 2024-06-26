Минздрав: рост цен на жизненно важные лекарства ниже уровня инфляции

В ведомстве оценивают подорожание на уровне 3,3%.

Рост цен на жизненно важные лекарства в России находится ниже уровня инфляции. Как сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев, подорожание в этом году составило 3,3% на эту категорию препаратов в годовом выражении, на остальные — порядка 4,1%.

Рост цен на ЖНВЛП сегодня ниже уровня инфляции, это порядка 3,3% в 2024 году, если мы транспонируем это на годовой уровень. И цены на лекарственные препараты, которые не входят в сегмент ЖНВЛП, повысились на примерно 4,1%, — цитирует Глаголева РИА Новости.