Минздрав: рост цен на жизненно важные лекарства ниже уровня инфляции

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В ведомстве оценивают подорожание на уровне 3,3%.

Рост цен на жизненно важные лекарства в России находится ниже уровня инфляции. Как сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев, подорожание в этом году составило 3,3% на эту категорию препаратов в годовом выражении, на остальные — порядка 4,1%.

Рост цен на ЖНВЛП сегодня ниже уровня инфляции, это порядка 3,3% в 2024 году, если мы транспонируем это на годовой уровень. И цены на лекарственные препараты, которые не входят в сегмент ЖНВЛП, повысились на примерно 4,1%, — цитирует  Глаголева РИА Новости.
Вам будет интересно
Минздрав: рост цен на жизненно важные лекарства ниже уровня инфляции рост цен, минздрав, лекарства, инфляция
В России спрогнозировали подорожание техники на 15-20%
Рост цен, считают участники рынка, произойдет осенью. Новые санкции Евросоюза обернутся ростом цен на электронику в России на 15-20% уже этой...
25.06.2024 118
Автор