Между Москвой и Петербургом запустят дополнительные «Сапсаны»

В июле между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда «Сапсан».

Как сообщили в РЖД, заполняемость «Сапсанов» на многих рейсах в июле достигла уже 100%. Так, по выходным (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля) будут курсировать дополнительные рейсы «Сапcанов» №786 из Москвы в Петербург и №763 из Петербурга в Москву.

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Также увеличивается количество мест в поездах за счет сдвоенных составов в поезде №754 (кроме 7 июля), №777 (кроме 6 июля) и поездах №780 и №767 (отправлением в будние дни).