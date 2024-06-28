Интервью со стобалльником: как школьнику из Выборга удалось получить максимальный показатель по информатике?

Для многих одиннадцатиклассников экзамены в школах уже прошли. Волнение с выпускников отчасти схлынуло. Впереди новый жизненный этап, но это чуть позже. Сейчас бывшие школьники получают результаты своих стараний и провожают школьные годы на выпускных. Ivbg удалось пообщаться с единственным стобалльником по информатике в Ленобласти Вячеславом Чепелиным. Юный уникум отличился не только результатом ЕГЭ, но и красным дипломом. Слава живёт в Выборге, учился в школе №7. Доволен ли он итогами экзаменов, какие у юноши дальнейшие планы и как проходила подготовка к экзаменам, читайте в ниже.

Какие предметы сдавал?

Русский язык, профильную математику и информатику. Сдавал их, потому что именно эти предметы нужны на те кафедры, на которые я хотел поступить.

Как проходила подготовка?

Почти все время был занят подготовкой к русскому языку. Смотрел онлайн уроки, нарешивал задания, решал пробники и писал сочинения. Тратил на него по пять-шесть часов в день. Математикой и информатикой я много занимался до ЕГЭ, когда готовился к олимпиадам, поэтому все моё внимание при подготовке пало именно на русский язык.

Возникли ли какие-то сложности во время подготовки к экзаменам?

Основная трудность была в русском языке. Мне очень тяжело было к нему готовиться, так как приходилось заниматься нелюбимым предметом. Также я боялся не оправдать чужие надежды. Этот страх негативно сказывался на подготовке.

Хватало ли времени на хобби?

Одно из моих любимых занятий — программирование. Увлекаюсь им с восьмого класса, за это время изучил основы C++, Python и JavaScript. Недавно приступил к изучению нового языка — Java. У меня было достаточно свободного времени, которое я, в частности, тратил и на него.

Каковы результаты ЕГЭ по всем предметам?

Профильная математика — 96 баллов, русский язык — 75, информатика — 100.

Волновался ли на сдаче?

Могу сказать, что во время проведения ЕГЭ по русскому языку, моего первого экзамена, я увидел, насколько другие ребята были напряжены, и чуть не поддался этой напряженной атмосфере. Справиться с тревогой и волнением смог из-за своего большого опыта участия в олимпиадах. На информатике и математике я уже был спокойнее.

Есть ли у тебя лайфхак для достижения 100-ого результата?

Как такового лайфхака, наверное, нет. Единственное, что я могу сказать — нужно что-то делать, чтобы что-то получить. Без должных усилий у вас не получится добиться ваших целей и задумок.

Какие планы после школы?

Планирую поступить в ИТМО на кафедру Компьютерных Технологий, больше планов нет.

О чём ты мечтаешь? Как видишь своё будущее?

Я пока так далеко не заглядываю в будущее. Но сейчас вижу себя студентом ИТМО. Хочу успешно окончить университет.

Доволен ли результатом своих трудов на экзаменах?

Да, доволен своими трудами, а также тем, что благодаря моим усилиям я могу поступить туда, куда хочу.