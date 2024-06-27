В свинине, поставляемой из Бразилии в Россию, нашли сальмонеллу

Мясо отгружалось прямиком в заведения общественного питания.

В партия свинины из Бразилии обнаружили сальмонеллу. В частности, патоген был найден в свиной шее, поставляемой в рестораны, кафе и доставки.

Как выяснил Mash, нарушение было выявлено у компании SEARA ALIMENTOS LTDA (Seara Foods). Зараженная продукция уже изъята, также профильные ведомства изучают предыдущие поставки.

При попадании сальмонеллы в организм, у пациентов наблюдается целый ряд тяжелых симптомов отравления. Также патоген вызывает поражение центральной нервной системы и провоцирует острую почечную недостаточность.