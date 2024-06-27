Цены на элитное жилье в Петербурге выросли на 33 %

Стоимость жилья в новых зданиях Центрального района Санкт-Петербурга увеличилась на 33% за полгода. Квадратный метр жилья на 24 июня стоил 516 тысяч рублей. Этот высший показатель среди остальных районов города.

Также произошло увеличение стоимости жилья во Фрунзенском районе на 22 %, в Курортном и Адмиралтейском районах – на 17 % и 14 % соответственно.

На рынке вторичного жилья в среднем цены выросли всего на 2 % за полгода. Эксперты связывают рост цен на жилье в новостройках с увеличением предложения в премиальном сегменте.