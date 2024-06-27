Цены на элитное жилье в Петербурге выросли на 33 %

Стоимость жилья в новых зданиях Центрального района Санкт-Петербурга увеличилась на 33% за полгода. Квадратный метр жилья на 24 июня стоил 516 тысяч рублей. Этот высший показатель среди остальных районов города.
Также произошло увеличение стоимости жилья во Фрунзенском районе на 22 %, в Курортном и Адмиралтейском районах – на 17 % и 14 % соответственно.
На рынке вторичного жилья в среднем цены выросли всего на 2 % за полгода. Эксперты связывают рост цен на жилье в новостройках с увеличением предложения в премиальном сегменте.
Вам будет интересно
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 2769