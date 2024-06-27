Дилеры стали снижать цены на новые автомобили в России: скидки доходят до 30%

По словам опрошенных участников рынка, сейчас россияне могут сэкономить до 500 тысяч рублей.

Дилеры в России начли снижать цены на новые автомобили китайских брендов. Как стало известно «РГ«, скидки доходят до 30% с выгодой до 500 тысяч рублей.

При покупке у официального дилера можно сэкономить до 500 тыс. рублей, в зависимости от выбранной модели. В дилерских центрах, сотрудничающих с ведущими китайскими производителями, россияне могут получить скидку до 30% на новый автомобиль, — рассказал представитель одного из дилерских центров.

Участники рынка отмечают, что увеличение числа акционных предложений у дилеров связано с большими запасами автомобилей.