Фанат едва не отправил в нокаут Роналду после проигрыша Португалии

Автор: Анастасия Щербакова
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Болельщик прыгнул с трибуны на футболиста.

Фанат пытался прыгнуть на Криштиану Роналду после матча Португалия-Грузия, обернувшийся для команды футболиста поражением.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, как болельщик прыгает прямо на Роналду с трибун, когда футболист покидает поле.

После инцидента мужчину задержали. Причины его поступка неизвестны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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