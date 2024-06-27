Фанат едва не отправил в нокаут Роналду после проигрыша Португалии

Болельщик прыгнул с трибуны на футболиста.
Фанат пытался прыгнуть на Криштиану Роналду после матча Португалия-Грузия, обернувшийся для команды футболиста поражением.
На видео, появившемся в соцсетях, видно, как болельщик прыгает прямо на Роналду с трибун, когда футболист покидает поле.
После инцидента мужчину задержали. Причины его поступка неизвестны.
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