Фанат едва не отправил в нокаут Роналду после проигрыша Португалии

Болельщик прыгнул с трибуны на футболиста.

Фанат пытался прыгнуть на Криштиану Роналду после матча Португалия-Грузия, обернувшийся для команды футболиста поражением.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, как болельщик прыгает прямо на Роналду с трибун, когда футболист покидает поле.

После инцидента мужчину задержали. Причины его поступка неизвестны.