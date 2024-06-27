Глава СК РФ запросил доклад о затянувшемся на 24 года расселении жильцов аварийного дома в Гатчине

Дом по улице Карла Маркса признан непригодным для жизни еще в 1998 году. Его расселение должно было начаться в 2000-м.

Председатель Следственного комитета РФ поручил организовать проверку ситуации в Гатчине, где аварийный дом не могут расселить уже 24 года.

По имеющимся данным, дом, расположенный на улице Карла Маркса, признали аварийным в 1998 году. Расселение ветхого жилья должно было начаться через два года, но этого так и не произошло. Всему виной стала утеря соответствующих документов.

В строении прогнили деревянные перекрытия, что явилось причиной смещения межкомнатных перегородок. Кроме того, в ветхом состоянии находятся инженерные сети и электропроводка. Вместо предоставления благоустроенного жилья гражданам предложено провести капитальный ремонт здания, с чем жильцы не согласны, — указано в сообщении.

Региональному следственному комитету поручено поставить ситуацию на контроль.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — сообщили в центральном аппарате СК.