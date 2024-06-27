В России могут увеличить страховые выплаты по ОСАГО

Максимальные выплаты по европротоколу предложили увеличить в два раза.
Максимальную компенсацию ущерба в рамках ОСАГО по европротоколу в России могут увеличить со 100 до 200 тысяч рублей.
Согласно законопроекту, на такую сумму смогут претендовать потерпевшие в ДТП при условии наличия взаимных претензий у участников происшествия, а также если к разбирательству не привлекаются полицейские.
Профильный комитет Госдумы уже поддержал документ, однако депутаты выразили опасения, что инициатива может привести к увеличению числа мошеннических схем.
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