В России могут увеличить страховые выплаты по ОСАГО

Максимальные выплаты по европротоколу предложили увеличить в два раза.

Максимальную компенсацию ущерба в рамках ОСАГО по европротоколу в России могут увеличить со 100 до 200 тысяч рублей.

Согласно законопроекту, на такую сумму смогут претендовать потерпевшие в ДТП при условии наличия взаимных претензий у участников происшествия, а также если к разбирательству не привлекаются полицейские.

Профильный комитет Госдумы уже поддержал документ, однако депутаты выразили опасения, что инициатива может привести к увеличению числа мошеннических схем.