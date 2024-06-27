К берегам Соснового Бора эффектно причалил грозный военный корабль — фото

Десантный катер «Мордовия» прибыл в город в рамках акции «Сила — в правде». Местные жители смогут осмотреть боевой корабль изнутри и ознакомиться с экспозицией трофейного оружия, захваченного в зоне СВО.

Десантный катер «Мордовия» продолжает свой заплыв по Финскому заливу в рамках патриотической акции «Сила — в правде». На этот раз судно остановилось в Сосновом Бору, причалив посреди песчаного пляжа.

Кадрами эффектного захода судна на воздушной подушке делятся местные жители в соцсетях.

Вход на борт «Мордовии» посетителям будет доступен уже с 28 июня. Жители и гости Соснового Бора смогут посмотреть на десантный катер изнутри и ознакомиться с экспозицией иностранного трофейного оружия.