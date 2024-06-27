Молодежь из Ленобласти получила 5,7 млн рублей на реализацию своих инициатив

Одиннадцать социально значимых инициатив из Ленобласти стали победителями первого сезона Росмолодёжь.Гранты

Всего было подано 15 420 заявок из 89 регионов России. Победителями от Ленинградской области стали:

— Александр Васильев с проектом «Театр для всех» — 318 290 рублей.

— Мария Евстигнеева с медиапроектом «#Твоясреда» – 544 500 рублей.

— Софья Истратова представила серию летних палаточных лагерей для выпускников детских домов «Берег» – 534 600 рублей.

— Виктория Каменева представила инклюзивные занятия и мероприятия для детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями – 609 110 рублей.

— Александр Маслов с образовательным проектом «Профорги Петра» – 575 069 рублей.

— Алексей Ремизов с циклом досуговых мероприятий «Крепкая семья» – 168 170 рублей.

— Екатерина Ткаченко с экологическим тревел-шоу «Передай другому!». – 680 846 рублей.

— Дарья Долгашова с проектом «О прошлом память сохраним» – 399 777 рублей.

— Анастасия Рачеева с Всероссийским форумом «Лаборатория программных лагерей» – 730 706 рублей.

— Дарья Румянцева с молодежной лигой креативных индустрий #КИТДЕБЮТ – 397 026 рублей.

— Брусинская Анна представила музыку, которая поможет пережить боль. Инновационный альбом-терапия «Ты не чужой» нео-рок группы «Nopowder» — 767 200 рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».