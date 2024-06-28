В реестре должников по алиментам могут оказаться около 113 тысяч россиян

После начала работы реестра должников по алиментам в 2025 году в него могут попасть около 113 тысяч человек. Об этом «Известиям» сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«В мае следующего года вступит в силу федеральный закон, который предусматривает создание реестра должников по алиментным обязательствам. В реестр будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также объявленных судебными приставами в розыск», — рассказал Дмитрий Аристов

По состоянию на 1 июня 2024 года количество исполнительных производств, в рамках которых должники не приступили к выплате алиментов и потенциально могут быть включены в реестр, составляло около 113 тысяч человек.