В реестре должников по алиментам могут оказаться около 113 тысяч россиян

После начала работы реестра должников по алиментам в 2025 году в него могут попасть около 113 тысяч человек. Об этом «Известиям» сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
«В мае следующего года вступит в силу федеральный закон, который предусматривает создание реестра должников по алиментным обязательствам. В реестр будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также объявленных судебными приставами в розыск», — рассказал Дмитрий Аристов
По состоянию на 1 июня 2024 года количество исполнительных производств, в рамках которых должники не приступили к выплате алиментов и потенциально могут быть включены в реестр, составляло около 113 тысяч человек.
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07.08.2023 2786