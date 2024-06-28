Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь

В субботу, 29 июня, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 27 июня с 12.50 до 15.00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для пропуска составов «МБ-1204», «ВЭШ-34009», «ВЭШ-34010», «Урал-20».