В ЦБ прокомментировали сообщения о выпуске купюры номиналом 10 тысяч рублей

Как утверждали СМИ, в скором времени в денежный оборот страны выпустят банкноту с повышенным номиналом.

Информация о выпуске купюры номиналом 10 тысяч рублей с изображением Сочи является недостоверной. Как сообщили в ЦБ РФ, таких планов у регулятора пока нет.

Существующий банкнотный ряд полностью обеспечивает наличные расчеты, — заявили в пресс-службе Банка России РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦБ готов запустить в денежный оборот России купюры номиналом 10 тысяч рублей. На банкноте изображены достопримечательности города Сочи, в том числе «Роза Хутор».