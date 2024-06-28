В ЦБ прокомментировали сообщения о выпуске купюры номиналом 10 тысяч рублей

Как утверждали СМИ, в скором времени в денежный оборот страны выпустят банкноту с повышенным номиналом.
Информация о выпуске купюры номиналом 10 тысяч рублей с изображением Сочи является недостоверной. Как сообщили в ЦБ РФ, таких планов у регулятора пока нет.
Существующий банкнотный ряд полностью обеспечивает наличные расчеты, — заявили в пресс-службе Банка России РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦБ готов запустить в денежный оборот России купюры номиналом 10 тысяч рублей. На банкноте изображены достопримечательности города Сочи, в том числе «Роза Хутор».
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