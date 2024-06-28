Россияне смогут бронировать ж/д-билеты даже при их отсутствии

РЖД запустили новый сервис, позволяющий заранее бронировать билеты, даже если их пока нет.

Российские железные дороги запустили «Лист ожидания» на маршруты дальнего следования. Сервис позволяет забронировать билеты, которые уже были раскуплены.

Онлайн-сервис предоставит возможность пассажиру купить билет на уже «распроданный» поезд, если в нём появятся места (например, добавили вагон или кто-то вернул билеты). При этом оставить «Заявку в лист ожидания» можно только на поезда, продажа билетов на которые открыта, — сообщили в компании.