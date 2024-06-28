Более 50 человек эвакуировали из горящего дома в Кудрово

Сигнал о пожаре в доме на улице Строителей в Кудрово поступил в дежурную часть 28 июня в 13:30.
Спустя 20 минут открытое горение было ликвидировано. На месте работала дежурная смена 150-й пожарной части Леноблпожспаса. По данным ГУ МЧС по Ленобласти, 45 жильцов эвакуировали по маршевой лестнице, еще семь человек — при помощи спасательных устройств.
Причины и детали пожара устанавливаются.
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