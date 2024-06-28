Более 20 жителей Ленобласти отправились в путешествие в рамках проекта «Наша семья — наша Победа!»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Защитники Отечества | Ленинградская/ Телеграм

Поездка стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве между фондом «Защитники Отечества» и компанией «РЖД Тур».

Более 20 жителей Ленинградской области, в том числе ветераны специальной военной операции с семьями и близкие погибших военнослужащих, отправились в трехдневный железнодорожный тур по городам России.

Туристический поезд отправился с Ярославского вокзала в Москве и в течение трех дней будет делать остановки в трех городах, известных своей богатой историей и достопримечательностями. А именно — в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В каждом из этих городов ленинградцев ждут интересные экскурсионные программы.

Программа реализуется в рамках проекта «Наша семья — наша Победа!», который был организован при взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации. Это позволило сделать такую поездку доступной для ветеранов специальной военной операции и семей погибших военнослужащих.

Хоть и главные впечатления от путешествия у участников тура еще впереди, социальные координаторы уже начали получать первые положительные отзывы. Это говорит о том, что такие масштабные туристические проекты действительно востребованы и помогают поддержать наших военнослужащих и их близких.

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22.06.2024 152
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