Шаг во взрослую жизнь: десятки тысяч выпускников Петербурга и Ленобласти попрощались со школой

В пятницу, 28 июня, десятки тысяч выпускников Ленинградской области и Санкт-Петербурга попрощались со школой и вступили во взрослую жизнь.

Видео: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

В Ленобласти в БКЗ «Октябрьский» прошел традиционный «Бал выпускников Ленинградской области». По красной дорожке прошлись 3,7 тысяч вчерашних учащихся — медалистов, победителей и призеров конкурсов, олимпиад и выпускников-отличников техникумов и колледжей. Всего в регионе — более 5 тысяч выпускников школ, гимназий и лицеев, более 300 студентов — выпускников колледжей, техникумов и высших учебных заведений. Среди выпускников — более 750 медалистов, 48 стобалльников по ЕГЭ и 320 студентов-отличников.

Фото: Александр Беглов, t.me/a_beglov

В Петербурге традиционный праздник «Алые паруса» собрал около 70 тыс. выпускников из почти 40 регионов России и 16 зарубежных стран.