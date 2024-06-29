Еще одного спасенного тюлененка выпустили на волю после реабилитации

Подросшего и окрепшего тюлененка выпустили в бухту Окуневой в Выборгском районе Ленобласти.

С апреля Персей был под присмотром Фонда друзей балтийском нерпы, набирал вес и готовился к самостоятельному плаванию. Имя ему дали пользователи соцсетей.

Фото: Ленинградская АЭС

В этом году под опекой в Репино находились 30 особей нерпы и тюленя. А с 2012 года удалось сохранить жизни более чем 200 морским млекопитающим.

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Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.