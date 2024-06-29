Еще одного спасенного тюлененка выпустили на волю после реабилитации

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Подросшего и окрепшего тюлененка выпустили в бухту Окуневой в Выборгском районе Ленобласти.

С апреля Персей был под присмотром Фонда друзей балтийском нерпы, набирал вес и готовился к самостоятельному плаванию. Имя ему дали пользователи соцсетей.

Еще одного спасенного тюлененка выпустили на волю после реабилитации тюлень, Ленобласть, Выборгский район
Еще одного спасенного тюлененка выпустили на волю после реабилитации тюлень, Ленобласть, Выборгский район
Фото: Ленинградская АЭС

В этом году под опекой в Репино находились 30 особей нерпы и тюленя. А с 2012 года удалось сохранить жизни более чем 200 морским млекопитающим.

Вам будет интересно
Еще одного спасенного тюлененка выпустили на волю после реабилитации тюлень, Ленобласть, Выборгский район
Волонтеры выпустили на волю в Финский залив пятерых тюленят после реабилитации
Ластоногие полностью восстановились и уже готовы к самостоятельной жизни. Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Финский залив первых в этом году...
27.05.2024 214

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

Автор