Юрист рассказал о новой схеме обмана при покупке жилья у пожилых людей

В России участились случаи нового вида мошенничества при покупке вторичного жилья, когда пожилые продавцы получают деньги за квартиру, а затем заявляют, что средства присвоены злоумышленниками, и пытаются оспорить сделку, рассказал РИА Недвижимость практикующий юрист Вадим Шабалин.

Он напомнил, что договор купли-продажи считается исполненным при соблюдении четырех условий: перехода права собственности, полностью выполненных расчетов, передачи продавцом расписки о получении денег и подписания акта приема-передачи.

Юрист привел недавний пример, когда пожилая москвичка продала квартиру, а после получения денег в банке заявила об их краже (она якобы отдала деньги представителям «силовых структур»), отказывается съезжать с жилплощади и не пускает туда нового собственника. Акт приема-передачи квартиры подписать не успели. Скорее всего, женщина в ближайшее время наймет адвоката и будет добиваться признания сделки недействительной.

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Покупатели, по его словам, должны обязательно насторожиться, если квартира продается по явно заниженной цене и есть требование о проведении расчетов непременно наличными. Все это может быть индикатором того, что либо продавца ведет мошенник, либо он сам находится в мошенническом сговоре или выступает инициатором аферы.