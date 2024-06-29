«Аэрофлот» разрешил пассажирам выкупать кресла для сна

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит услугу Sleep+ на собственных международных и внутренних рейсах.

Сервис позволяет выкупить для комфортного сна блок из трех кресел у окна или блок из четырех кресел в центральном ряду в салоне экономического класса. Во время полета пассажиру предоставят спальный набор: матрас, простыню, подушку и плед, а также дорожный набор класса «Бизнес».

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Воспользоваться услугой Sleep+ смогут пассажиры международных рейсов, которые летят из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью, Бангкок, Гонконг, Гуанчжоу, Коломбо, Мале и другие города, а также в обратном направлении.

На внутренних рейсах Аэрофлота услугу можно приобрести при полете из Москвы и Петеребурга на Дальний Восток и обратно.