Если вы хотите отлично провести отпуск на море и не столкнуться с толпами туристов, ехать стоит в эти места.

В Краснодарском крае есть множество живописных, но менее известных мест, которые хранят в себе уникальную природу и историю. Среди таких курортов — Супсех, Сукко и Благовещенка. Отдельный плюс — на этих курортах вряд ли вы встретите толпы отдыхающих.

Супсех

Главная достопримечательность этого места — пляж «800 ступеней», до которого придется спуститься по крутой лестнице. По пути вы сможете полюбоваться живописными смотровыми площадками в форме носа корабля. Сам пляж отличается от многих других — берег усыпан крупной галькой, а вода прозрачная даже на глубине.

Сукко

Этот курортный поселок в 18 км от Анапы славится своим целебным воздухом, насыщенным ароматами можжевеловых лесов. Хотя центральный пляж здесь бывает многолюдным, стоит обязательно посетить Кипарисовое озеро с уникальными болотными кипарисами, завезенными из Америки еще в 1934 году.

Благовещенка

Станица Благовещенская, входящая в состав Анапы, расположена на Таманском полуострове в 5 км от Бугазской косы. Это место ценят местные жители за чистое море и песчаные пляжи, а приезжих здесь немного. Благовещенскую называют «местом у трех морей», так как ее омывают воды Черного моря, Кизилташского и Витязевского лиманов.