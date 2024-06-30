В Петербурге женщина погибла во время массажа

Автор: Анастасия Щербакова
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Мужчина решил сделать приятное своей супруге, однако в процессе массажа сильно схватил ее за шею и не отпускал.

В Санкт-Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в убийстве собственной жены.

По имеющимся данным, трагедия произошла накануне, 29 июня. Мужчина начал делать своей жене массаж, а затем без видимых причин стал душить супругу. Позже петербуржец перенес тело в ванну, наполнил ее водой и вызвал полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее мужчина привлекался к ответственности за разбой, но избежал тюрьмы из-за проблем с психикой.

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