В Петербурге женщина погибла во время массажа

Мужчина решил сделать приятное своей супруге, однако в процессе массажа сильно схватил ее за шею и не отпускал.

В Санкт-Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в убийстве собственной жены.

По имеющимся данным, трагедия произошла накануне, 29 июня. Мужчина начал делать своей жене массаж, а затем без видимых причин стал душить супругу. Позже петербуржец перенес тело в ванну, наполнил ее водой и вызвал полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее мужчина привлекался к ответственности за разбой, но избежал тюрьмы из-за проблем с психикой.