В Ленобласти экипаж полиции убедил девушку не совершать роковой прыжок с моста — видео

Благодаря грамотным действиям правоохранителей трагедии удалось избежать.

В городе Кириши Ленинградской области полицейские спасли девушку, которая собиралась совершить прыжок с моста в реку. Экипаж увидел местную жительницу за ограждением переправы, остановил автомобиль и бросился на помощь.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейским удалось подобрать нужные слова и убедить девушку не совершать ошибку.

Пытавшейся совершить роковой поступок оказалась 23-летняя жительница города Кириши. Полицейские усадили девушку в автомобиль и отвезли в отдел полиции. Туда же вызвали бригаду медиков. Девушку госпитализировали. Благодаря неравнодушию полицейских удалось избежать возможных трагических последствий, — сообщили в ведомстве.