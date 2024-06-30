19-летний сотрудник завода погиб в Ленобласти, упав в дробильную установку

Молодому человеку внезапно стало плохо, и он упал в 6-метровый бункер.

На предприятии в Бокситогорском районе Ленобласти погиб 19-летний рабочий. Его затянуло в дробильную установку.

По имеющимся данным, аппаратчик-гидрометаллург почувствовал недомогание, упал в обморок и свалился в 6-метровый бункер, откуда рабочего затянуло по транспортерной ленте в дробильную установку.

По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку.