19-летний сотрудник завода погиб в Ленобласти, упав в дробильную установку

Молодому человеку внезапно стало плохо, и он упал в 6-метровый бункер.
На предприятии в Бокситогорском районе Ленобласти погиб 19-летний рабочий. Его затянуло в дробильную установку.
По имеющимся данным, аппаратчик-гидрометаллург почувствовал недомогание, упал в обморок и свалился в 6-метровый бункер, откуда рабочего затянуло по транспортерной ленте в дробильную установку.
По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку.
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