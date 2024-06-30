Названа истинная причина визита Kanye West в Россию

По данным СМИ, американский рэпер прилетел в Москву к российскому модельеру на день рождения.

Американский музыкант Kanye West прилетел в Москву, чтобы поздравить российского модельера Гошу Рубчинского с днем рождения. Кутюрье прогулялся с исполнителем по самым знаменитым местам столицы и познакомил своего заграничного друга с русской кухней, сообщают СМИ.

Также стало известно, что Kanye West прилетел в Москву в субботу на своем личном самолете. При этом информации о планах артиста дать концерт в столице пока ничего неизвестно.