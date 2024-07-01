Тело мужчины с переломанными ребрами нашли в канаве садоводства под Гатчиной

В полицию Ленобласти поступило сообщение о том, что в садоводстве «Пушкинец» в массиве «Красницы» Гатчинского района найден труп.

Тело с ссадинами и переломами ребер лежало в дренажной канав. Установлено, что мужчине было 58 лет, он зарегистрирован в Петербурге, но регулярно бывал в одном из садоводств того же дачного массива.

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Труп направлен в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.