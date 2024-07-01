В России ожидается рост цен на крепкий алкоголь

Подорожание произойдет во второй половине этого года.

До конца 2024 года в России произойдет рост цен на отдельные виды крепкого алкоголя. Как сообщила сенатор Ольга Епифанова порталу «Газета.ру», подорожание коснется водки, бренди и коньяка.

По словам парламентария, водка станет дороже на 17-50 рублей, а бренди и коньяк — на 30-40 рублей в зависимости от бренда.

По карману такое подорожание точно не ударит, особенно в случае с обычным потребителем. Хотя в случае с дорогими сортами коньяка цены могут увеличиться до 15%. Особенно если речь идет о ввозной продукции, — рассказала Епифанова.