Момент жесткого столкновения байкера и трактора в Петербурге попал на видео

Автор: Анастасия Щербакова
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После аварии мотоциклист выжил, но был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге накануне, 30 июня, серьезно пострадал 27-летний мотоциклист после столкновения с экскаватором. Момент ДТП был записан на камеры уличного наблюдения.

 

У дома 8 по набережной Макарова 61-летний механизатор, управляя трактором (выезжал со строительной территории) совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 27-летнего мотоциклиста, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения байкер попал в больницу в тяжелом состоянии.

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