Атмосферный фронт обрушит на Ленобласть и Петербург ливни с грозой и град

Ухудшение погодных условий ожидается поздним вечером 1 июля.

На Ленинградскую область и Петербург движется атмосферный фронт, который серьезно подпортит погоду в регионах поздним вечером 1 июля. Об этом предупреждает синоптик Александр Колесов.

Часа через 3-4 придет и к нам. Сильные ливни, грозы местами с градом и шквалистым усилением ветра до 22-27 м/с продолжаем ждать по территории Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, — сообщил он.