Вильфанд предупредил о дождливом июле в Ленобласти

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в июле на территории страны.

Так, в Северо-Западном федеральном округе ожидается избыток осадков.

«В каждом регионе свои нормы, но где-то все-таки есть избыток осадков. Это Северо-Западный федеральный округ — Ленинградская область, Карелия, Мурманская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области. И еще юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская области и Алтайский край», — приводит его слова ТАСС.

В то же время засушливый июль ожидается в Воронежской, Тамбовской, Курской, Ростовской, Липецкой областях, на севере Краснодарского края, на юге Сибирского федерального округа и юго-западе Дальневосточного федерального округа (юг Красноярского края, Иркутская область, Хакасия, Тува, Забайкальский край, Бурятия, Хабаровский край, восток Амурской области и восток Якутии).