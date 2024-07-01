В Енакиево запустили МФЦ при поддержке Ленобласти

Подрядчик учел замечания губернатора 47-го региона, посещавшего МФЦ во время своего рабочего визита в подшефный город.

В городе Енакиево (ДНР) запустился Многофункциональный центр при поддержке Ленинградской области. Об этом сообщил советник губернатора 47-го региона Александра Дрозденко Алексей Брицун.

Условия и сроки, поставленные подрядчику губернатором 47 региона Александром Дрозденко, выполнены. В одном месте — концентрация на максимально удобном для человека общении и предоставлении государственных и муниципальных услуг, — сообщил он.