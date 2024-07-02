Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в Ленобласти. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности.

В течение суток 2 июля местами по региону ожидаются ливни, грозы и град. Днем во время грозы ветер усилится до 15 м/с. Предупреждение действует до 21.00.

Кроме того, завтра, 3 июля, также ожидаются ливни и грозы.