В Ленобласти за ночь восстановили электроснабжение для 90 тысяч жителей

Энергоснабжение 90 тысяч потребителей, оставшихся без света из-за непогоды в Ленобласти, восстановлено. Без электричества пока остаются менее 10 тысяч жителей Ленобласти.

Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

Как сообщил губернатор региона в тг-канале, до 12 часов энергетики планируют завершить работы по распределительной сети 6-10 кВ, поврежденной штормом. Работа всех подстанций восстановлена, ремонт продолжается на шести линиях электропередач.

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Ранее сообщалось, что шторм обрушился на Лужский, Гатчинский, Всеволожский, Кировский и Приозерский районы Ленобласти, энергетики были переведены в особый режим работы.