Еще два человека погибли во время урагана в Петербурге и Ленобласти

Стало известно о новых жертвах урагана в Петербурге и Ленобласти.

В Петербурге на проспекте Шаумяна на 11-летнего мальчика упало дерево. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, затем наступила клиническая смерть. В больнице ему диагностировали ушиб мозга, множественные переломы черепа и другие травмы, несовместимые с жизнью. Мальчик скончался, так и не придя в сознание.

В Ленобласти в Новом Токсово на 26-летнего строителя также упало дерево. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, сообщает паблик «Мэш на Мойке».

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Ранее сообщалось, что в Петербурге во время урагана погибла женщина.