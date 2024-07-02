Шофера регионального вуза подозревают в смертельном ДТП в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, тело мужчины с переломанными ребрами нашли в канаве садоводства в Гатчинском районе. Стали известны подробности происшествия.

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Фото: телеграм-канал «Петербургская полиция»

По предварительным данным, 54-летний шофер ЛГУ им. Пушкина наехал на мужчину и уехал с места происшествия, не дожидаясь полицейских. Подозреваемого задержали днем 1 июля на Колпинском шоссе в Шушарах.

Полиция полагает, что задержанный на служебной Skoda Octavia наехал на 58-летнего пешехода на Красницком проспекте. Мужчина шел по обочине, после удара упал в канаву.

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