Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале.

Так, в период с 24 по 30 июня 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 42 раза. В том числе:

♦ к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (спасено 5 человек, погиб 1 человек);

♦ к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 8 раз (спасено 5 человек, погибло 10 человек);

♦ к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 4 раза (спасено 5 человек; погибло 4 человека).

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