Более 4,6 тысячи мошеннических сайтов заблокировали в России за июнь

Центр мониторинга и управления сетью связи, относящийся к Роскомнадзору, за июнь заблокировал 4 665 фишинговых сайтов.

Кроме того, за месяц специалисты центра отразили 16 DDoS-атак.

Также были заблокированы пять веб-сайтов с вредоносным программным обеспечением. Операторы связи получили 83 бюллетеня безопасности о найденных уязвимостях в системах.

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Всего с начала 2024 года в России заблокировали порядка 30 тысяч мошеннических сайтов. За прошлый год обезвредили 43,1 тысячи вредоносных ресурсов.