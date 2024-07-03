Более 4,6 тысячи мошеннических сайтов заблокировали в России за июнь

Центр мониторинга и управления сетью связи, относящийся к Роскомнадзору, за июнь заблокировал 4 665 фишинговых сайтов.
Кроме того, за месяц специалисты центра отразили 16 DDoS-атак.
Также были заблокированы пять веб-сайтов с вредоносным программным обеспечением. Операторы связи получили 83 бюллетеня безопасности о найденных уязвимостях в системах.
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28.06.2024 113
Всего с начала 2024 года в России заблокировали порядка 30 тысяч мошеннических сайтов. За прошлый год обезвредили 43,1 тысячи вредоносных ресурсов.