Экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 млрд рублей

Сумма вменяемой бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову взятки составляет 1,185 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Изначально ему вменяли взятку в 1,125 млрд рублей.
В ходе предварительного следствия установлено, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера на общую сумму не менее 1,185 млрд рублей
Взятка предназначалась за совершение действий в пользу вышеуказанных юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в силу своего должностного положения.
Все обнаруженные следствием банковские счета фигурантов дела и подставных лиц арестованы. Основанием для наложения ареста послужило то, что денежные средства, находящиеся на их счетах, по приговору суда могут быть конфискованы.
Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Под стражей он отсается до 23 сентября.