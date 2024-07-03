На женщину из Всеволожского района напали в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга вечером 2 июля обратилась 42-летняя жительница Кудрово Всеволожского района.

Полторы недели назад на нее напали ночью на Биржевой площади. Неизвестный схватил ее за волосы, ударил и выхватил мобильный телефон. Ущерб пострадавшей оценен в 5000 рублей.

Полицией заведено уголовное дело о грабеже. Обстоятельства происшествия устанавливаются.