На женщину из Всеволожского района напали в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга вечером 2 июля обратилась 42-летняя жительница Кудрово Всеволожского района.
Полторы недели назад на нее напали ночью на Биржевой площади. Неизвестный схватил ее за волосы, ударил и выхватил мобильный телефон. Ущерб пострадавшей оценен в 5000 рублей.
Полицией заведено уголовное дело о грабеже. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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