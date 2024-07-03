Мобилизованный из поселка Винницы погиб в ходе СВО

Жители Подпорожского района Ленобласти проводят в последний путь земляка Сергея Матараса, погибшего в ходе спецоперации.

Бойцу было 42 года. Он умер 29 июня после продолжительной болезни, которая возникла в результате получения ранения. У Сергея Матараса остались две дочери.

Церемония прощания с бойцом состоится 4 июля в 11.00 в здании Винницкого ДК. Похоронен Сергей Матарас будет на гражданском кладбище в селе Винницы.

Сергей Матарас в 1998 окончил Винницкую школу, поступил в Петербургский военный институт внутренних войск, а после выпуска служил по контракту в Черкесске. Затем вернулся в Петербург, создал семью, работал. После начала СВО был призван на службу по мобилизации.