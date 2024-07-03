Четырехмесячная девочка умерла в Петербурге

В Санкт-Петербурге скончалась четырехмесячная девочка, которую родители оставили без присмотра на два часа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тело ребенка обнаружили 2 июля в квартире дома на улице Антонова-Овсеенко. Причина смерти не уточняется. Специалисты изъяли видеоняню.

В отношении нетрезвых родителей составили протоколы. Женщине 30 лет, ее супругу – 36.