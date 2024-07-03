Четырехмесячная девочка умерла в Петербурге

В Санкт-Петербурге скончалась четырехмесячная девочка, которую родители оставили без присмотра на два часа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тело ребенка обнаружили 2 июля в квартире дома на улице Антонова-Овсеенко. Причина смерти не уточняется. Специалисты изъяли видеоняню.
В отношении нетрезвых родителей составили протоколы. Женщине 30 лет, ее супругу – 36.
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24.06.2022 4756