Четырехмесячная девочка умерла в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге скончалась четырехмесячная девочка, которую родители оставили без присмотра на два часа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тело ребенка обнаружили 2 июля в квартире дома на улице Антонова-Овсеенко. Причина смерти не уточняется. Специалисты изъяли видеоняню.

В отношении нетрезвых родителей составили протоколы. Женщине 30 лет, ее супругу – 36.

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24.06.2022 4756
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