В Ленобласти мужчина и женщина ушли в лес без телефонов и заблудились

В Волосовском и Лодейнопольском районах спасатели вывели из леса заблудившихся мужчину и женщину.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Как сообщили в аварийно-спасательноой службе Ленобласти, пожилую женщину вывели из леса около деревни Горицы. На помощь ей выезжали спасатели ПСО Тосно. Также спасатели из ПСО Лодейного Поля помогли мужчине, потерявшемуся в лесу у деревни Заостровье.
Пострадавшие были найдены, выведены из леса и переданы родственникам. Примечательно, что ни у одного из них не было с собой мобильного телефона.
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