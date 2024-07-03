В Ленобласти мужчина и женщина ушли в лес без телефонов и заблудились

В Волосовском и Лодейнопольском районах спасатели вывели из леса заблудившихся мужчину и женщину.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Как сообщили в аварийно-спасательноой службе Ленобласти, пожилую женщину вывели из леса около деревни Горицы. На помощь ей выезжали спасатели ПСО Тосно. Также спасатели из ПСО Лодейного Поля помогли мужчине, потерявшемуся в лесу у деревни Заостровье.

Пострадавшие были найдены, выведены из леса и переданы родственникам. Примечательно, что ни у одного из них не было с собой мобильного телефона.