В Ленобласти мужчина и женщина ушли в лес без телефонов и заблудились

Автор: Гузель Галимова
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В Волосовском и Лодейнопольском районах спасатели вывели из леса заблудившихся мужчину и женщину.

В Ленобласти мужчина и женщина ушли в лес без телефонов и заблудились Ленобласть, заблудились, аварийно-спасательная служба
В Ленобласти мужчина и женщина ушли в лес без телефонов и заблудились Ленобласть, заблудились, аварийно-спасательная служба
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Как сообщили в аварийно-спасательноой службе Ленобласти, пожилую женщину вывели из леса около деревни Горицы. На помощь ей выезжали спасатели ПСО Тосно. Также спасатели из ПСО Лодейного Поля помогли мужчине, потерявшемуся в лесу у деревни Заостровье.

Пострадавшие были найдены, выведены из леса и переданы родственникам.  Примечательно, что ни у одного из них не было с собой мобильного телефона.

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