В Петербурге задержали жителя Ленобласти, ограбившего пенсионерку на 16 тысяч рублей

Мужчина скрывался от полиции в хостеле.

Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Ленинградской области, напавшего 30 июня на 79-летнюю женщину в парадной дома. Грабитель забрал у пенсионерки 16 тысяч рублей и скрылся. На третьи сутки злоумышленника нашли в хостеле.

По данному факту на 28-летнего мужчину завели уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Также полиция проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям, сообщает МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.