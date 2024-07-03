В Петербурге задержали жителя Ленобласти, ограбившего пенсионерку на 16 тысяч рублей

Мужчина скрывался от полиции в хостеле.
Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Ленинградской области, напавшего 30 июня на 79-летнюю женщину в парадной дома. Грабитель забрал у пенсионерки 16 тысяч рублей и скрылся. На третьи сутки злоумышленника нашли в хостеле.
По данному факту на 28-летнего мужчину завели уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Также полиция проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям, сообщает МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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