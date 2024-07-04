Аналитики посчитали, во сколько обходится один день отдыха в Сочи

Как оказалось, даже скромный отпуск в Сочи обходится довольно дорого.

Согласно данным SOCHI1.RU, снять квартиру в Сочи сейчас можно за 3 тысячи рублей в сутки. Однако туристы, с которыми пообщались журналисты, платят гораздо больше — по 6 тысяч рублей с человека за трехзвездочный отель без питания.

При этом цены на другие услуги также впечатляют. Так, стакан кофе на набережной обойдется в 300 рублей, порция мидий — 650 рублей, бутылка воды в магазине рядом с пляжем — 150 рублей.

Дополнительные расходы на снеки, фрукты и развлечения (экскурсии, прогулки на банане) могут составить еще около 500-650 рублей в день. Тем временем средний чек в хорошем ресторане на одного человека составляет порядка двух тысяч рублей.

Туристы также отмечают, что цены на авиаперелеты в Сочи значительно выросли. Стоимость билетов из Москвы на ближайшие даты варьируется от 10 550 до 14 227 рублей.