Глава Ленобласти оценил один из лучших детских садов на Северо-Западе России

Сегодня, 3 июля, Александр Дрозденко осмотрел новый детский сад в деревне Малое Верево, который принял первых малышей в декабре прошлого года.

«По количеству помещений под различные направления – это сегодня один из лучших детских садов не только в области, но и, наверное, на Северо-Западе. Есть и изобразительная студия, и соляная комната, и комната разгрузки, и кабинет логопеда. Есть специализированные кабинеты для различных групп детей, в том числе для деток, которые требуют особенного присмотра и ухода», — поделился глава региона.

Детский сад № 16 комбинированного вида на 220 мест открылся в Гатчинском районе в декабре 2023 года. Сейчас здесь работают 14 групп различной направленности. На его территории есть даже соляная комната и комната лего-конструирования.

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Для зачисления ребенка в детский сад необходимо будет подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.