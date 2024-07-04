Мигранты стали массово заваливать экзамен по русскому языку

Процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, вырос в 10 раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

Так, с января по май 2024 года число таких людей выросло с 3% до 30%. С апреля руководители вузов расторгли договоры с коммерческими партнерами, экзамен сдают только на государственных площадках.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в этом году более 4 тыс. мигрантов не смогли получить гражданство России из-за незнания русского языка.